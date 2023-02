Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen Mittag auf der Poggersdorfer Landesstraße in Fahrtrichtung Grafenstein ereignet. In einer Rechtskurve kam dort der Wagen einer 40-jährigen Frau aus Rumänien ins Schleudern. Grund dafür dürfte laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Der Pkw landete in einer fünf Meter tiefen Böschung. "Dabei touchierte die Unterseite des Autos einen Wurzelstock, wodurch sich das Fahrzeug um 180 Grad drehte, einmal überschlug und wieder auf den Rädern zum Stillstand kam", heißt es vonseiten der Polizei.

Die Lenkerin und ihre 18-jährige Tochter, welche sich auf dem Beifahrersitz befand, konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Verletzten wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.