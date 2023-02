Er galt über die Jahre hinweg als loyaler Mitarbeiter, hat sich nie etwas zuschulden kommen lassen, war eher unauffällig, steht kurz vor seiner Pensionierung – und dennoch wurde der langjährige Mitarbeiter des Klagenfurter Rathauses am Freitag mit sofortiger Wirkung suspendiert. Der Sachbearbeiter steht im Verdacht, heikle Informationen und geheime Dokumente an die Öffentlichkeit, sprich an bestimmte Medien, weitergegeben zu haben. In Kürze soll auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt erfolgen.