Die L103 Waidischer Straße führt von der B85 Rosental Straße in Ferlach über Waidisch und Zell-Pfarre bis nach Freibach und ist somit eine wichtige Verkehrsader der Region. Im Rahmen der Straßenbauoffensive von Landesrat Martin Gruber sind zwischen 2019 und 2022 bereits rund 1,4 Millionen Euro in die Instandsetzung der L103 geflossen. Jetzt kommen weitere 540.000 Euro aus Landes- und Gemeindemittel dazu. "Wir nehmen den nächsten Abschnitt der Landesstraße in Angriff und sanieren das Straßenstück zwischen St. Martin und Ferlach. Alleine der Landesanteil beträgt 300.000 Euro, den wir in den Erhalt der regionalen Infrastruktur investieren", betont Gruber.

Die Sanierung startet am 27. Februar und zwar ab der Kreuzung mit der B85 Rosental Straße in Richtung Eurospar auf einer Länge von 450 Metern. In diesem Bereich weist die Fahrbahn tiefe Risse, Schlaglöcher sowie Setzungen und Spurrinnen auf und muss instandgesetzt werden. Dafür werden die bestehenden Asphaltschichten abgetragen und erneuert. Auch die bestehenden Pflasterflächen werden saniert. Die Stadtgemeinde Ferlach erneuert in dieser Zeit auch die Wasserleitung und die Nebenflächen.

Die Maßnahmen dauern bis Anfang Juni und können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden. Nur während der abschließenden Asphaltierungsarbeiten muss die L103 Waidischer Straße für zwei Tage gesperrt werden. Auch in dieser Zeit wird aber die Zufahrt zu den Geschäften gewährleistet sein.