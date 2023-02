Rund 150 Mitarbeiter beschäftigt der Traditionsbetrieb in der Hochsaison. Parallel dazu setzt die Hotelführung bereits seit Jahrzehnten auf intensive Nachwuchsarbeit. In den vergangenen 60 Jahren hat das Parkhotel rund 500 Lehrlinge in den verschiedensten Bereichen ausgebildet. Die gesammelte Erfahrung der Mitarbeiter im Betrieb bildet hierbei das Grundgerüst für die intensive Ausbildungsarbeit. In sämtlichen Bereichen des Hotels bringen die Ausbilder teils jahrzehntelange Erfahrung mit sich, die sie an die Auszubildenden vermitteln können.

Aktuell bildet das Parkhotel Pörtschach 25 Lehrlinge in sechs Lehrberufen aus. Seit Jahren können die Lehrlinge, neben den herkömmlichen Hotellerie-Berufen, auch im Bereich "Medienfachfrau und -mann" lernen. Zusätzlich haben die Lehrlinge im Zuge ihres Bildungswegs die Möglichkeit, an diversen Wettbewerben teilzunehmen, wo das Erlernte gezielt in die Praxis umgesetzt werden kann. Zahlreiche Trophäen und Auszeichnung zeugen vom Erfolg des Ausbildungskonzeptes im Parkhotel Pörtschach. Von Staatsmeisterschaften bis hin zu Weltmeistertiteln konnte man in der Vergangenheit so einiges gewinnen.

Mehrwert durch Mitarbeitervorteile

Das ausgezeichnete Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer trägt maßgeblich zum Erfolg des Hotelbetriebs bei. Das Parkhotel Pörtschach hat sich aktiv mit den Herausforderungen und Veränderungen der modernen Arbeitswelt auseinandergesetzt und bietet entsprechende Benefits- und Arbeitsmodelle für seine Mitarbeiter an. Von Angeboten für Hilfskräfte oder Schulabbrecher, sich als Fachkräfte ausbilden zu lassen, bis hin zu Management-Trainee-Programmen reicht das umfangreiche Repertoire an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten weit über die "normalen" Lehrlingsausbildungen hinaus.

500 Lehrlinge der letzten 60 Jahre gesucht

Heuer hat das Parkhotel Pörtschach eine Menge Gründe zu feiern. Neben dem 60-jährigen Jubiläum werden auch 150 Jahre Hotellerie auf der Halbinsel zelebriert. Deshalb startet Hoteldirektor Christopher Zavodnik gemeinsam mit seinem Team eine überregionale Suche nach seinen 500 Lehrlingen und langjährigen MitarbeiterInnen der letzten sechs Jahrzehnte. Denn man möchte mit den ehemaligen sowie aktuellen Auszubildenden und allen Mitarbeitern die Hotelhalle füllen und auf das Jubiläumsjahr anstoßen.