Im Kleine-Zeitung-Video-Format "Zocken!" bitten wir vor der Landtagswahl Jungpolitiker auf die Couch – zum Computerspielen und um ihnen unbequeme Fragen zu stellen. In dieser Episode: Michael Reiner von der FPÖ.

Warum gehen junge Menschen noch in die Politik? Was treibt sie an? Was wollen Sie bewegen? Und: Ist es bei der FPÖ Aufnahmekriterium, lesen zu können?

Im neuen Kleine-Zeitung-Format "Zocken!" bittet Redakteur Marco-William Ninaus die jüngsten Kandidaten unter den ersten zehn Listenplätzen für die Landtagswahl auf die Couch. Zum Zocken und zum Politinterview der anderen Art.

In dieser Folge greift Michael Reiner zum Controller. Der FPÖ-Politiker war einst jüngster Bürgermeister des Landes. Er erzählt, ob Donald Trump die FPÖ wählen würde, worüber man sich intern (ohne Wanzen) bespricht und wie die Partei Frauenthemen aufgreift.