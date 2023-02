Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt könnte bald in "Karl-Marx-Universität" umbenannt werden, ätzte beim "politischen Aschermittwoch" der ÖVP deren Spitzenkandidat für die Landtagswahlen, Landesrat Martin Gruber. Dem voranging die Feststellung, der "gesamte Bildungsbereich" sei "linkslink" eingefärbt. "Wenn das so weitergeht, können wir die Alpen-Adria-Universität umtaufen in Karl-Marx-Uni." An der Uni Klagenfurt würden "nicht nur Genderstudies unterrichtet, jetzt haben sie sogar den Bereich der antikapitalistischen Systemkritik eingerichtet".