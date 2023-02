Die Füllfeder Swan Mabbie Todd war ein Geschenk seiner beiden Schwiegertöchter. Das Schreibgerät ist irgendwann zwischen 1895 und 1910 in New York gefertigt worden, die Feder ist aus 14 Karat Gold. „Das ist ein sogenannter Eyedropper“, sagt Joachim Eichert und geht ins Detail: „Die Füllfeder wird mithilfe einer Pipette mit Tinte gefüllt.“

An der Kappe ist ein goldenes Kettchen angebracht. Wozu es dient? Daran wurde die Chatelaine angebracht, ein Anhänger, mit dem man die Füllfeder an der Kleidung anbringen konnte. „So wie eine Taschenuhr“, sagt der Klagenfurter. Was es für den vornehmen Mann gab, gab es auch für die Dame. „Die meisten Damenfüllfedern waren zum Umhängen“, sagt Eichert.