Sandstrand, tropische Früchte und kleine Affen – wer zurzeit auf Amira Pochers Instagram-Account blickt, fühlt sich wie im Urlaub. Die Klagenfurter Moderatorin und Ehefrau von Comedian Oliver Pocher postet Stories von ihrem Urlaub auf Bali.

Wie deutsche Medien berichten, ist die 30-Jährige allerdings nicht nur im Paradies im Indischen Ozean, um die Seele baumeln zu lassen. Sie und ihr Mann sollen in einer Folge der bekannten und beliebten ZDF-Serie "Traumschiff" mitspielen, die im nächsten Winter ausgestrahlt werden soll.

Liebe auf hoher See?

Genau ist noch nicht bekannt, in welche Rollen das prominente Paar schlüpft, ein brisantes Gerücht rund um die Dreharbeiten gibt es allerdings schon. So soll Florian Silbereisen in Oliver Pochers Frau verliebt sein.

Schnell ist aber klar, dass es sich nicht um eine echte Liebesgeschichte handelt, sondern diese nur Teil der Handlung ist. Silbereisen alias Kapitän Max Parger entwickelt Gefühle für Oliver Pochers Frau, die in der "Traumschiff"-Folge allerdings von Wanda Perdelwitz gespielt wird. Amira Pocher habe Medienberichten zufolge ebenfalls eine Rolle, allerdings eben nicht als Frau ihres echten Mannes.