Das Bauvorhaben sei ein wegweisendes Projekt, ein wichtiger Meilenstein im Gesundheitswesen und Ausbildungsbereich in Kärnten. So lautete am Donnerstag der Tenor bei der Präsentation des geplanten Gesundheitscampus auf dem Gelände des Klinikums Klagenfurt. Der Grundstein wurde im vergangenen Jahr mit einem "Letter of Intent" zwischen FH und dem Land Kärnten gelegt. Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hob den zunehmenden Personalbedarf im Pflege- und Gesundheitswesen hervor und damit einhergehend die Notwendigkeit an qualifizierten Fachkräften. Die Zahl der Studienplätze von derzeit 800 soll auf 1200 erhöht werden.

Mit dem europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerb für dieses 51 Millionen Euro schwere Bauprojekt sei ein erster wichtiger Schritt umgesetzt worden. 29 Projekte sind eingereicht worden, drei schafften es in die engere Wahl. Als Sieger ging ein Grazer Unternehmen hervor. "Eine nachhaltige Bauweise wird Lehre, Lernen, Arbeiten und Leben positiv beeinflussen und gesundheitsförderliche Begegnungszonen werden für Studierende, Lehrende und die Bevölkerung geschaffen", sagte Angelika Mitterbacher, FH-Vizerektorin und Leiterin des Studiengangs Ergotherapie.

Ein Modell des Gesundheitscampus, der in einer grünen Umgebung eingebettet sein wird © Lerchbaumer

Bei dem Projekt wird das derzeit bestehende, denkmalgeschützte Gebäude im Neubau integriert. Neben einer Lern- sowie Arbeitswelt für Studierende wird der Bau auch Skill Labs, eine Bibliothek, eine Cafeteria und ein Veranstaltungszentrum umfassen. In einer zweiten Baustufe ist eine Mensa geplant.

Projektleiter Herbert Kotschnig erläuterte die weiteren Schritte, die nun gesetzt werden: "Auf den Architektenwettbewerb folgt nun die weitere Gesamtplanung und dann wiederum die Ausschreibung für Generalunternehmer." Die Eröffnung ist für das Jahr 2027 geplant.