Debora Carlet war bis vor Kurzem Rechtsanwältin, ihr Bruder Giuliano in der Finanzbranche in Italien tätig. Beide gaben vor gut einem Jahr ihre sicheren Jobs aufgegeben, um sich ihrer großen Leidenschaft, dem "Gelato", zu widmen. Die "eisige Liebe" wurde den Geschwistern quasi in die Wiege gelegt – Papa Angelo und seine acht Geschwister führten gleich mehrere Eisdielen in Deutschland. Als das "Tutti Frutti" in der Klagenfurter Burggasse im Vorjahr zur Verpachtung stand, traten die Carlets in die Fußstapfen des Vaters. Seit 1. Mai des Vorjahres betreiben sie ganz offiziell den Klagenfurter Eissalon, am Samstag erfolgt die Saisoneröffnung.