Arbeitszeiterfassung - das Wort riecht immer noch nach papierenen Zeitkarten zum Abstempeln. Nach einer leidigen Obliegenheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, obwohl die meisten Betriebe mittlerweile zu webbasierten bzw. mobilen Softwarelösungen übergegangen sind.

Ein junges Kärntner Unternehmerpaar tritt nun mit seinem neuen Produkt an, „Zeiterfassung sexy zu machen“. Heike Glantschnig (24) und Daniel Stippich (26), die Gründer des im Klagenfurter Lakesidepark situierten Start-ups Alpsware, das digitale Lösungen für Klein- und Mittelunternehmen (KMU) anbietet, haben nun eine eigene Zeitmanagement-Software auf den Markt gebracht. Sie nennt sich TimeLite und ist wiederum speziell auf KMU ausgerichtet. Das Markenname ist österreichweit geschützt.

TimeLite passt sich nicht nur an verschiedene Branchen, sondern auch an verschiedene Bedingungen an; Kurzarbeit etwa, Saisonarbeit, Außendienst, Innendienst.