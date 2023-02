Seit 2009 bietet der Melcherhof in Grafenstein geretteten Nutztieren einen artgemäßen Lebensabend. Pferde, Esel, Schweine, Ziegen, Schafe, Kaninchen und ein Lama können auf großzügigen Weiden ihr Leben genießen. Pro Jahr müssen rund 17.000 Euro an Heukosten und weitere 30.000 Euro an Tierarztkosten gestemmt werden. Da ist Melcherhof-Leiterin Willemine Van Ee für jede (finanzielle) Unterstützung dankbar.

Auch das Klagenfurter Unternehmen Studiohorst stellt sich seit zwei Jahren in den Dienst der guten Sache. "Wir haben vor zwei Jahren für den Melcherhof fotografiert", erzählt Bizi Horst. Seitdem ist eine Spendenbox im Geschäft in der Klagenfurter 8.-Mai-Straße aufgestellt, mit Trinkgeldern und freiwilligen Spenden von Stammkunden wird die Box befüllt. Jetzt fehlt vom Behälter und damit vom Geld allerdings jede Spur, ein bislang unbekannter Täter hat diese an sich genommen und sich aus dem Staub gemacht. "Dabei war die Box voll, es werden rund 200 Euro drin gewesen sein", ist bei Horst die Enttäuschung hörbar. "Was können die armen Tiere dafür?"

Wann die Spendenbox genau entwendet wurde, weiß niemand. "Das muss am Dienstag oder Mittwoch passiert sein", grübelt Bizi Horst. Auch wer sie gestohlen hat, ist unklar. "Bei uns ist ein ständiges Kommen und Gehen, denn wir haben neben dem Haar- und Fotostudio auch eine Paketabholstation!"

Die Horsts ließen sich aber nicht entmutigen und stellten eine neue Spendenbox auf. Diese ist jetzt aufgrund der Größe und der Auffälligkeit vor etwaigen Langfingern geschützt. "Die Tiere können ja nichts dafür", erklärt Bizi Horst ihre Motivation.