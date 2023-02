Seit 2009 bietet der Melcherhof in Grafenstein geretteten Nutztieren einen artgemäßen Lebensabend. Pferde, Esel, Schweine, Ziegen, Schafe, Kaninchen und ein Lama können auf großzügigen Weiden ihr Leben genießen. Pro Jahr müssen rund 17.000 Euro an Heukosten und weitere 30.000 Euro an Tierarztkosten gestemmt werden. Da ist Melcherhof-Leiterin Willemine Van Ee für jede (finanzielle) Unterstützung dankbar.