Die rund 70 Bewohner der Ortschaft Guntschach in der Gemeinde Maria Rain stehen seit Mitte Dezember immer wieder vor neuen Herausforderungen. Ein Felssturz zerstörte die Guntschacher Straße, die einzige Verbindung zur Außenwelt. Seit Ende des vergangenen Jahres führt ein geschotterter Notweg aus der Ortschaft am Ufer der Drau und wieder zurück. Für die Guntschacher ist das ein enormer Mehraufwand - statt bisher 20 Minuten nach Klagenfurt, braucht man jetzt doppelt so lange.