Seit Mitte August ist Kärnten die neue Heimat der Sängerin und Schauspielerin Sandra Pires. In der Marktgemeinde Grafenstein hat die gebürtige Portugiesin einen Hof (samt Stadl, Stall und riesigen Obstgarten) erworben. Im Zuge des Ankommens in ihrem neuen Zuhause hat die 52-Jährige auch Bekanntschaft mit dem Gemischten Chor Grafenstein gemacht. Seit Anfang Dezember ist die Wahl-Kärntnerin nun auch Mitglied des Gesangsvereins und verstärkt mit ihrer Stimme - Pires singt in der Tonlage Alt - die rund 40 Männer und Frauen aus ganz Kärnten.