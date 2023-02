Zwischen acht und zehn Kilogramm wiegt der Rucksack, klein und leicht genug, um ihn als Handgepäck zu nehmen. Darin findet sich vor allem viel Elektronik und Zubehör. "Zwei bis drei Kameras, ein Stativ, ein Tablet, Ladegeräte, zwei Ersatzhandys", zählt Mario Silly auf. "Dann noch die nötigsten Medikamente und Tabletten, Papiere,..." Und was ist mit Gewand? "Achso, ja", sagt er, "so drei Wäschesets auch. Mehr brauche ich nicht, man kann ja die Sachen waschen. Gerade in größeren Städten gibt es immer Waschsalons. Dort trifft man gleichzeitig noch die interessantesten Menschen."