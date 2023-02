Eine 50-jährige Frau aus Klagenfurt lenkte am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr ihren Pkw auf der Loiblpass Straße (B 91) von Klagenfurt kommend in Richtung Kirschentheuer.

In Unterschlossberg, Gemeinde Köttmannsdorf, kam sie unmittelbar am Beginn der dortigen Haarnadelkurve aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 20 Meter über die angrenzende Wiese und stürzte daraufhin rund 30 Meter in das steil abfallende Waldgelände ab, bis das Fahrzeug schließlich an einer Buche hängen blieb. Dadurch wurde ein weiterer Absturz bis in den Stausee Ferlach – Ressnig verhindert.

Die Lenkerin konnte selbst wieder durch das steile und teils schneebedeckte Waldgelände bis auf die Straße aufsteigen. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, die Rettung brachte sie in das Klinikum Klagenfurt.

Der abgestürzte Wagen musste von den Freiwilligen Feuerwehren Köttmannsdorf, Kirschentheuer und Ferlach, welche mit sieben Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften im Einsatz standen, mit Totalschaden geborgen werden.