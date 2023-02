Seit sechs Jahren steht der Kucherhof am St. Veiter Ring in Klagenfurt leer. Zuletzt wurde das Gebäude in der Nähe der City Arkaden vom Zollamt genutzt. Jetzt wird es abgerissen. Am Montag fand vor Ort die Bauverhandlung über den „Abbruch der bestehenden Gebäude sowie der Außenanlagen“ statt. Mangels Einsprüche seitens der Anrainer wurde die Genehmigung erteilt.