Löcher im Boden und das Grundstück unter Wasser. Seit vielen Jahren kämpfen Herbert und Claudia Anderwald mit diesen Problemen. In Reifnitz (Gemeinde Maria Wörth) erfüllten sie sich vor fast zehn Jahren den Traum vom eigenen Haus. Dieser wurde aber bald zum Alptraum. Aufgrund des weichen Bodens ist das Betreten nur mit Vorsicht zu genießen. Die Angst vor größeren Schäden am Grund und am Haus ist groß. "Wir sind verzweifelt", sagte Claudia Anderwald bereits im Dezember 2021 zur Kleinen Zeitung.