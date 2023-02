Alles andere als lustig endete am Sonntag ein Faschingsumzug für eine 19-jährige Frau aus Wolfsberg. Sie stürzte beim Umzug in St. Georgen im Lavanttal von einem Umzugswagen und wurde dabei verletzt. Ganze 15 Verletzte gab es nach einem Unfall beim Umzug in Baden in Niederösterreich.