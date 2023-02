Alles begann vor rund drei Jahren. "Ich bin in die Sache eher nur so reingerutscht. Unser Geschäftsführer wollte in der Firma eine Hundestaffel gründen, ich hab mich da beworben und so sind wir dazugekommen", sagt Christian Juvan. Mit "wir" meint der Projektleiter der SMS Group ihn uns seine dreijährige Australian-Shepherd-Hündin Dizzy, die zum Schimmelspürhund ausgebildet wurde.

Dizzy macht sich in Wohnungen und Häusern auf die Suche nach den unliebsamen Pilzen, die sich besonders auf feuchtem Untergrund wohlfühlen. Die Ausbildung zum Schimmelspürhund wird ähnlich gehandhabt wie die zum Drogenspürhund, dauert ein Jahr und ist in vier Module unterteilt. "Die Abschlussprüfung haben wir mit Auszeichnung bestanden. Das war mir wichtig", sagt Juvan, der am Magdalensberg wohnt. Gefährlich beziehungsweise gesundheitsschädlich ist die Arbeit für Dizzy nicht. Bei der Suche nach Schimmelpilzbefall kommt es zu einer kurzzeitigen hohen Konzentration von Schimmelpilzsporen, die aber wie auch beim Menschen erst nach einem längeren Zeitraum zu Gesundheitsschäden führen können. Juvan ist schon seit seiner Kindheit ein Hundemensch. "Ich hatte von klein auf schon immer mit Hunden zu tun. Dizzy ist für meine Frau und mich wie unser sechstes Kind", sagt der 48-Jährige.

Für die Suche in einem gesamten Haus braucht Dizzy rund zwei Stunden © DANIEL EBNER PHOTOGRAPHY/ Servus TV

Seit eineinhalb Jahren sind Juvan und Dizzy in Kärnten, der Steiermark und in Osttirol im Einsatz. Gemeinsam mit drei weiteren Hunden decken sie ganz Österreich ab. "Wir sind derzeit ein- bis zweimal im Monat im Einsatz. Für rund 100 Quadratmeter brauchen wir rund eine Stunde. "Natürlich ist das ganze Prozedere mit Pausen für den Hund verbunden." Kostenpunkt sind rund 175 Euro pro Stunde. "Unsere Trefferquote liegt bei 100 Prozent. Auch viele Labore haben nicht so eine sichere Trefferquote wie wir."

Sobald Dizzy eine verdächtige Stelle in einer Wohnung oder einem Haus findet, verharrt sie an Ort und Stelle und zeigt den Fund an. "Wir arbeiten mit einem Klicker. Danach gibt es immer ein Leckerli für sie."

Durch ihre Arbeit wird die Australian-Shepherd-Hündin auch zum "Fernsehstar". Vor Kurzem hat ein Filmteam von ServusTV einen Beitrag über sie gedreht. "Wir wurden einen ganzen Tag lang begleitet." Ausgestrahlt wird der TV-Beitrag am Dienstag, 21. Februar, um 18.05 Uhr auf ServusTV.