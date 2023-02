Die Zukunft des Klagenfurter Flughafens hat in den vergangenen Jahren immer wieder für emotionale Diskussionen in der Öffentlichkeit und Missstimmung in der Kärntner SPÖ-ÖVP-Regierungskoalition gesorgt. Während die ÖVP einen Rückkauf der Mehrheitsanteile von Investor Franz Peter Orasch mittels Ziehens der Call-Option fordert, setzt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach wie vor auf eine gemeinsame Weiterentwicklung mit Orasch‘ Lilihill-Group. In den vergangenen Jahren sind die Passagierzahlen stetig gesunken, das Flugangebot wurde immer dünner. Das im November 2022 erfolgte Comeback der Billigfluglinie Ryanair mit Flügen nach London, Manchester, Dublin und Brüssel soll für eine Trendumkehr sorgen. Zudem will Lilihill mit der eigenen Fluglinie „Liliair“ ab April nach Frankfurt, Hamburg und Mailand abheben. Dabei sind jedoch viele Fragen offen. Abgesehen davon wird heftig um Baurechte für nicht Flughafen-Grundstücke gerungen.