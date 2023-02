Mit viel Kraftaufwand schaufelt Werner Napetschnig (61) aus Klagenfurt die gefrorene Erde auf einen Haufen. Er bereitet am Alpe-Adria-Tierfriedhof des Tierheimes Tiko eine Bestattung vor. Ein Hund soll dort seine letzte Ruhe finden. Er ist im Tierheim Garten Eden verstorben. Napetschnig war früher Bestatter und hilft jetzt beim Tierfriedhof aus. „Die Tiere liegen mir am Herzen, mir ist es wichtig, dass sie ordentlich bestattet werden“, erklärt Napetschnig und muss kurz Luft holen. Im Winter sei das Schaufeln mühsam. Einen halben Meter tief müsse das Grab sein, je nach Größe des Tieres. Gut 250 Gräber hat Napetschnig in den vergangenen neun Jahren am Tierfriedhof ausgehoben.