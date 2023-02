Video. Im Kleine-Zeitung-Video-Format "Zocken!" bitten wir vor der Landtagswahl Jungpolitiker auf die Couch – zum Computerspielen und um ihnen unbequeme Fragen zu stellen. In dieser Episode: Nina Feichter von den Grünen.

Warum gehen junge Menschen noch in die Politik? Was treibt sie an? Was wollen Sie bewegen? Und: Über wie viele Prozent und Promille können sich die Grünen am Wahlabend freuen?

Im neuen Kleine-Zeitung-Format "Zocken!" bittet Redakteur Marco-William Ninaus die jüngsten Kandidaten unter den ersten zehn Listenplätzen für die Landtagswahl auf die Couch. Zum Zocken und zum Politinterview der anderen Art.

In dieser Folge muss Nina Feichter Rede und Antwort stehen. Mit 35 Jahren geht die Grünen-Gemeinderätin gerade noch als Jungpolitikerin durch. Sie erzählt über ihre politische Vergangenheit, warum sie grammatikalisch fragwürdige Wahlplakate gut findet und warum Putin vor ihr Angst hätte.