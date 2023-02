In der Faschingszeit überrascht die Restaurantkette "Le Burger" mit einer ausgefallenen Burgerkreation, dem Krapfen-Burger. Er besteht aus einem Bun, einem Pattie aus faschiertem Rindfleisch, Marmelade, White Cheese und einer Prise Staubzucker. Für alle Vegetarier gibt es eine fleischlose Variante, zum Beispiel mit Quinoa, Falafel und Butternuss-Kürbis-Patties. Wer lieber Huhn statt Rind mag, greift zum "Chicken-Pattie". Erhältlich ist der Krapfen-Burger zwischen dem 17. und 21. Februar zum Preis von 6,50 Euro. In Klagenfurt kann man ihn im Restaurant am Heuplatz kosten.

"Le Burger hat schon immer auf Innovation gesetzt. Das ist Teil unserer DNA. Ich bin daher zuversichtlich, dass unsere Gäste auch vom Krapfen-Burger begeistert sein werden", sagt Daniel Chuchlik, COO von "Le Burger".