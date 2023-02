Das GTI-Treffen am Wörthersee wird schon in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Die Gemeinde Maria Wörth hat das Aus für das Event am 13. Februar verkündet, begründet mit zunehmender Kritik udn abnehmender Akzeptanz in der Bevölkerung. Für die Kärntner Tourismuswirtschaft ist das ein Schock. "Wie undurchdacht und branchenfremd diese Entscheidung ist, zeigt allein der Umstand, dass man Mitte Februar eine Großveranstaltung absagt, die Mitte Mai, mit diversen Vortreffen schon früher, stattfinden soll. Auch der Partner Volkswagen ist durch die kurzfristige Absage vor den Kopf gestoßen", sagt Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten.