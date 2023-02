Eine 74-jährige Frau aus Klagenfurt konnte in der Nacht auf Donnerstag gegen 00.30 Uhr ihren 85-jährigen Mann in ihrer gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt nicht mehr finden. Sie konnte ihn jedoch telefonisch erreichen. Er gab an, dass er sich im Freien befinde und den Weg Nachhause nicht mehr weiß und die Frau verständigte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann, an der beinahe die gesamten Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt teilnahmen, konnte der 85-Jährige nach kurzer Zeit gefunden werden. Der Mann wies Verletzungen unbestimmten Grades auf und wurde mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt verbracht.