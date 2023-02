"Is schon still uman See" lautet der Titel eines bekannten Kärntnerliedes. Gleichsam ist es eine Zustandsbeschreibung. Wer aktuell in den Tourismusorten rund um den Wörthersee unterwegs ist, kann "de Fischlan springan" hören, um beim Liedtext zu bleiben. Dass Krumpendorf, Pörtschach oder Maria Wörth im Winter wie leergefegt sind, schreiben viele den Nebenwohnsitzen zu.