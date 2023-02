Wie ein Paukenschlag traf Autofans im In- und Ausland sowie etliche Kärntner Touristiker das endgültige Aus des GTI-Treffens in Reifnitz. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung nimmt auch GTI-Hersteller Volkswagen in Wolfsburg schriftlich dazu Stellung: "Wir bedauern, dass es das legendäre GTI-Treffen am Wörthersee in dieser Form nicht mehr geben wird. Die treuen GTI-Fans sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil unserer Markenidentität und machen VW zur echten Love Brand."