Seit 1901 steht das Gasthaus Stossier in Emmersdorf bei Klagenfurt für echte Kärntner Kulinarik, Gastfreundschaft und eine Wohlfühlatmosphäre, die über gutes Essen hinausgeht. In den letzten Jahren hat der Familienbetrieb sein Angebot sukzessive reduziert - nach dem Tod des Seniorchefs Helmut Stossier im Jahr 2015 ist eine wichtige Stütze weggefallen, Juniorchef Gerald hat dann in die Immobilienbranche umgesattelt. Nur noch am Wochenende wurde für Veranstaltungen und im Rahmen eines Abholservice aufgekocht.