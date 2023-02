Wer in Klagenfurt ein Elektrofahrzeug fährt und dieses auch mit einer grünen Nummerntafel gut sichtlich kennzeichnet, parkt auch in der Kurzparkzone gratis. Jedenfalls bis maximal drei Stunden und mit einer Parkuhr. Besitzer eines Hybrid-Fahrzeuges oder eines Plug-in-Hybridfahrzeuges brauchen allerdings ein Parkticket, und das auch, wenn sie bei einer Ladestation ihr Auto abstellen, um es aufzuladen. "Damit wird das Laden in Klagenfurt zu einem Luxusgut. Das ist schade für die Umwelt. So ist das Fahren mit fossilen Brennstoffen weit günstiger, das geht in die falsche Richtung", übt Eduard Wagner Kritik, der keine private Lademöglichkeit hat und von den öffentlichen Ladestationen abhängig ist.