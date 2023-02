In den alten Räumlichkeiten des ehemaligen Blumengeschäfts Just wird Sabine Wunder ihre Kundinnen und Kunden mit Freundlichkeit, fachlicher Beratung und kreativen Ideen begeistern. 2016 absolvierte die gelernte Floristin ihre Meisterprüfung. Damals war die Idee ihres eigenen Geschäftes noch in weiter Ferne. Auf selbstständiger Basis fertigte sie Gestecke, die sie auf Wochenmärkten zum Verkauf anbot.