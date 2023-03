Bei einem kühlen Kozel, prickelndem Rosé Spumante, weißem Spritzer oder zum Lunch, mit einem zarten Spargel-Risotto oder deftig, asiatisch gewürzten Honig-Sesam-Ripperln – das "Gudruns" am Klagenfurter Benediktinermarkt hat sich zum generationenübergreifenden (Gourmet)Treffpunkt entwickelt. Im Juni 2020 hat Michael Stultschnig den Marktstand in der Halle Nord von seiner Mutter übernommen. Ganz in ihrem Sinne führt er den Gastro-Betrieb weiter.

Und doch war es für ihn an der Zeit, das "Gudruns" neu zu erfinden. "Das Lokal ist einfach in die Jahre gekommen und ich habe schon vor, noch einige Jahre hier zu bleiben", erzählt der Chef im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Zudem sei er im Gästebereich Platz mäßig und in der Küche technisch gesehen an die Grenzen gestoßen – Zeit zu investieren.

Küche und Gästebereich wurde erneuert

Ab sofort finden also mehr Gäste im Innenbereich Platz – statt bisher 15 können sich bis 30 Personen kulinarisch von Küchenchef Sebastian Kulterer verwöhnen lassen. Weitere 50 Personen finden (wie bisher auch) im Außenbereich Platz. Apropos Innenbereich: Hier trifft Holz auf Stahl. "Das Ambiente soll zeitlos wirken", erklärt Michael Stultschnig. Im Zuge des großen Umbaus erfuhr auch die Küche ein "Facelift" und wurde (mit einem Konvektomaten) auf den neuesten Stand gebracht. "Wir wollen unserer bodenständigen Küche mit Kärntner Schmankerln zu neuem Glanz verhelfen!" Weiterhin sollen die beliebten Klassiker wie Ritschert, Leberknödelsuppe und Wienerschnitzel auf der Karte stehen, die Palette wird allerdings um weitere Kärntner Schmankerln mit einem Alpen-Adria-Touch erweitert.

"Leider gab es leichte Zeitverzögerungen bei den Umbauarbeiten", erklärt Michael Stultschnig. Vor einigen Tagen hieß er seine Gäste nach einer mehrwöchigen Pause wieder mit einer kleinen "Leberkäs-Party" willkommen. Am Freitag erfolgte die offizielle Eröffnungsparte und damit wurde auch das Geheimnis um den neuen Namen gelüftet: Aus "Gudruns" wurde "Der Marktwirt".

Die Investitionssumme beziffert er übrigens mit rund 100.000 Euro.