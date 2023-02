Alles neu bei "Gudruns" am Benediktinermarkt

Runderneuerung beim beliebten Szenelokal "Gudruns" am Benediktinermarkt in Klagenfurt - mehr Platz für die Gäste, Küche am neuesten Stand, neues Design und neuer Name. Am Montag lädt der Chef zur Wiedereröffnung mit einer kleinen "Leberkäs-Party".