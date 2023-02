Es hat sich länger abgezeichnet, erzählt Elias Molitschnig über seinen Ausstieg aus der Fraktion der Klagenfurter Grünen. Diesen gab er am Montag offiziell bekannt. Ein Gedanke, der bereits seit zwei Jahren durch seinen Kopf fliegt, als sich die Grünen nach der Gemeinderatswahl neu aufstellten. Seitdem änderte sich die Grundrichtung. Seine Ansichten entfernten sich von denen der Partei. "Es gab unterschiedliche Meinungen, wohin sich Klagenfurt bewegen soll." Seien es Uneinigkeiten in der Causa um Peter Jost oder die Kritik der Grünen an der Erweiterung der Universität. "Es ging nicht mehr, weil ich gewisse Sachen anders sehe."