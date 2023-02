Der Schritt fiel ihm nicht leicht. Aber: "Es wurde mir klar, dass ich meine Zielsetzungen und Visionen für Klagenfurt nicht mehr mit der grünen Gemeinderatsfraktion umsetzen kann." Das sagt Elias Molitschnig, der jahrelang für die Grünen um Klagenfurter Gemeinderat saß. Jetzt gab er seinen Wechsel zur SPÖ bekannt. "Hier kann ich meine Visionen und Zielsetzungen für unsere schöne Stadt einbringen, denn ich möchte Klagenfurt positiv mitgestalten."

"Wir freuen uns, einen so versierten und engagierten Klagenfurter in unserer sozialdemokratischen Familie willkommen heißen zu dürfen", sagen SPÖ-Bezirksparteiobmann Philip Kucher und Vizebürgermeister Philipp Liesnig zur "Neuverpflichtung". Molitschnig soll als Mitarbeiter der Kärntner Landesregierung im Bereich der Raumplanung und dem kommunalen Bauen seine Expertise auch in der Partei einbringen.