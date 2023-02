Warm anziehen heißt es seit vielen Tagen im südlichsten Bundesland. Tagsüber klettern die Temperaturen kaum über die Null-Grad-Grenze. Das tägliche Eiskratzen in der Früh dient als Indikator dafür, dass die Temperaturen in der Nacht jenseits des Gefrierpunktes liegen. Zugefroren sind jedoch nur die Autofenster. Die Seen und Gewässer im Raum Klagenfurt können keine ausreichende Eisschicht vorweisen.