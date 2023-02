Neben den normalen Öffnungszeiten hat die St. Anna Apotheke in Pörtschach zusätzlich an einem Abend in der Woche und an einem Wochenende im Monat geöffnet. Nun sollen die Pörtschacher durch einen Apotheken-Automaten flexibler zu den Produkten der Apotheke gelangen. "Wir glauben, dass es eine Erleichterung für den Kunden ist, wenn wir am Wochenende keinen Bereitschaftsdienst haben. Wir haben den Automaten mit Produkten gefüllt, die bei den Wochenend- und Abenddiensten vermehrt gekauft werden", erklärt Inhaberin Sophie Wenger, die bereits in dritter Generation die Apotheke in Pörtschach führt. Arzneimittel, wie etwa ein Schmerzmittel, dürfen nicht im Automaten verkauft werden. "Das Gesetz schreibt hier eine Beratung in der Apotheke vor", erklärt Wenger. In Zukunft wird das Automaten-Sortiment auf der Homepage detailliert erklärt.