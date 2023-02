Brandalarm in der Wörthersee-Gemeinde Pörtschach: Ein Kamerad der Feuerwehr Pörtschach bemerkte Sonntagvormittag starken Rauchgeruch in seiner Wohnung. Der Mann hielt Nachschau. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses alarmierte er seine Kollegen. Diese konnten mit einem gezielten Löschangriff durch einen Atemschutztrupp den Brand, der in einem Kellerabteil ausgebrochen war, rasch eindämmen. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und ist Gegenstand von weiteren Ermittlungen.