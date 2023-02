So manch ein Gast mag die riesige Tischplatte montiert an einer Wand im Café des Hotels Sandwirth schon interessiert betrachtet haben. Auf dieser sind unzählige Unterschriften mit kleinen Nägeln ausgeschlagen. „Jeder Nagel hat etwas gekostet“, sagt Paul Jamek, ehemaliger Chef des Hauses und Enkel des Drahrer-Gründungsmitglieds Josef Jamek, und zeigt auf die Platte. Der Erlös kam im Ersten Weltkrieg dem Vaterland zugute. Seit 1916 hatte der Tisch im Sandwirth seinen festen Platz. An ihm saßen sie zusammen, die Mitglieder der Drahrer-Runde. Sie pflegten die Geselligkeit und vergaßen dabei nicht auf jene, denen es nicht so gut ging.