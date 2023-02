Insgesamt 14 Buslenkerinnen und 144 Buslenker sind Tag für Tag bei der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) im Einsatz, um Fahrgäste sicher, bequem und pünktlich von A nach B zu bringen. Die KMG sucht jetzt die beliebteste Buslenkerin bzw. den beliebtesten Buslenker. Von 13. Feber bis 5. März sind die Fahrgäste zum Voten aufgerufen. Der Gewinner wird mit hochwertigen Sachpreisen belohnt. Auch die am Gewinnspiel teilnehmenden Fahrgäste können attraktive Preise gewinnen.

Wie kann man teilnehmen? Mittels Scannen des QR-Codes (Smiley-Sticker oder Plakat) im Bus. Bei dieser Variante wählt man den Lenker, der gerade zu diesem Zeitpunkt den betreffenden Bus lenkt. Teilnehmen kann man auch durch das Ausfüllen eines Flyers (Name oder Fahrernummer des betreffenden Lenkers). Die Flyer sind nicht nur in den Bussen erhältlich, sondern werden am 13. Feber am Heiligengeistplatz und am 20. Feber am Hauptbahnhof jeweils von 7 bis 9 Uhr verteilt. Zudem liegen diese im Kundenservice Mobilität auf.

"Mit dieser Aktion schenken wir jenen die gebührende Aufmerksamkeit, die uns bei jeder Witterung, jeden Tag, egal ob unter der Woche oder an Sonn- und Feiertagen, ob frühmorgens oder in den späten Nachtstunden umweltfreundlich und sicher in Klagenfurt von A nach B bringen", sagt KMG-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Hafner.

Weitere Details gibt es unter www.stw.at/smile.