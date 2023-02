Der Putz bröckelt. 40 Prozent der 3128 Gemeindewohnungen der Stadt Klagenfurt gehören dringend saniert. Darunter Substandardwohnungen, etwa in der Dag-Hammarskjöld-Siedlung in der Siebenhügelstraße. Die Alarmglocken schrillen, wenn Wohnungsreferent Vizebürgermeister Alois Dolinar (TK) resigniert feststellt, dass „Schimmel noch das geringste Problem ist. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Wohnungen in zehn Jahren aussehen, wenn wir nichts tun.“