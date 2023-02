Läuft alles nach Plan, soll im April 2024 der Spatenstich für den Bau der neuen Justizanstalt in der Nähe des Flughafens Klagenfurt erfolgen. Unklar ist, was mit der jetzigen Justizanstalt in der Purtscherstraße passiert, in der bis zu 340 Insassen untergebracht werden können.