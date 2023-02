Knappe Ergebnisse und Weltrekordversuche im Klagenfurter Rathaus

Am Donnerstag forderte der Klagenfurter Gemeinderat den Bürgermeister auf, sein Handeln in der Causa Jost II zu revidieren. Die Debatte war wie so oft von lauten Diskussionen und rechtlichen Uneinigkeiten geprägt.