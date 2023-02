"Er hat Angst vor weiteren Angriffen", sagt Anwalt Philipp Tschernitz. Sein Mandant - ein Tik-Toker aus dem Irak - wurde im Vorjahr in Klagenfurt niedergestochen. Jetzt ist die Anklage gegen seinen Angreifer fertig, bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Am Montag beginnt am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen den 19-jährigen Iraker.