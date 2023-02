Ein Schriftstück ist im Klagenfurter Rathaus derzeit besonders gefragt. Was steht im Vertrag von Magistratsdirektor Peter Jost alles drin? Und wie viel verdient der mächtigste Beamte der Stadt genau? Im Jahr 2022 dürften es 270.000 Euro brutto gewesen sein, wie ein aktueller Bericht des "Kärntner Monat" offenlegt. Ein großer Teil davon kam durch Zulagen und die Abgeltung von Überstunden zusammen. Im Jänner 2023 soll Jost alleine 9500 Euro brutto an Grundbezügen, also ohne Zulagen und Plusstunden, kassieren. Im Dezember 2022 sollen es insgesamt sogar über 40.000 Euro brutto gewesen sein. Zum Vergleich: Das Medianeinkommen der Arbeiter und Angestellten in Kärnten beläuft sich auf 2814 Euro brutto im Monat.