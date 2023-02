"Bitte auf dem Gehsteig gehen", hat Klimaaktivist Valentin Bast nicht nur ein Herz für die Umwelt, sondern auch für die Straßenverkehrsordnung. Ganz geordnet machte sich die Letzte Generation in einer Gruppe von gut zehn Mitstreitern am Mittwochmorgen an einem so lange wie möglich geheim gehaltenen Treffpunkt auf zum Ort des Protests, der am Ende eine Kreuzung am Villacher Ring in Klagenfurt sein sollte. Zuvor schlug man in der Innenstadt noch ein paar Haken.