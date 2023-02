Dass ein Kärntner Autor es auf die Titelseite einer Friauler Tageszeitung schafft, ist eine absolute Seltenheit. Die Klagenfurter Krimiautorin Andrea Nagele konnte sich ihr Foto am Cover der Friauler Tageszeitung "Il Piccolo" in dieser Woche anschauen. Zusätzlich gab es noch ein paar Kurzinfos und den Verweis auf die Kulturseite, in der Nageles neuestes Buch in italienischer Sprache ausführlich beschrieben wurde. Da sich die Krimischreiberin gerade in ihrer Ferienwohnung in Grado aufhält ("Auf alle Fälle bis zum Valentinstag"), hat sie sich die gedruckte Ausgabe der Zeitung zum Einrahmen gekauft.