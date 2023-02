Marc Wohlfahrt ist in der heimischen Friseurszene kein Unbekannter. Seine Lehre absolvierte der Klagenfurter beim ehemaligen Innungsmeister Freddy Bein in der Herzogstadt. Danach ging er 13 Jahre im Friseursalon "Kuss & Kuss" den Kunden an die Haare. Seit nunmehr zwei Jahren betreibt der junge Familienvater seinen eigenen Laden in Niederdorf bei Klagenfurt.