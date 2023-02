Mittwochfrüh ist in der Ortschaft Großbuch am Stadtrand von Klagenfurt aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Wie Wolfgang Germ, Sprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, berichtet, stand ein Nebengebäude im unwegsamen Gelände in Vollbrand. Laut Polizeibericht handelte es sich um eine 4 mal 3 Meter große Holzscheune. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen im Gebäude.

Neben der Berufsfeuerwehr standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Wölfnitz, Zweikirchen und Klagenfurt/Wölfnitz im Einsatz. Die Feuerwehrleute konnten eine Ausbreitung des Feuers auf zwei angrenzende Wohnhäuser verhindern. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.